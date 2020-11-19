В Министерстве культуры назвали победителя конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Первую премию получил проект киевского художника Алексея Кохана.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

В конкурсе участвовали 112 работ, лучшие выбирало жюри, в состав которого вошел автор малого герба Украины Андрей Гречило.

Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть малый государственный герб.

Александр Ткаченко добавил, что теперь Министерство юстиции подготовит законопроект о государственных символах. Если нардепы поддержат его конституционным большинством, то Украина официально получит большой герб.

Напомним, что в августе Верховная Рада приняла постановление №3994, которым объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.