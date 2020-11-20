Шотландский писатель Стюарт Дуглас получил Букеровскую премию за свой роман «Шагги Бейн».
Об этом сообщается в Twitter премии.
Стюарт получил премию в размере 50 000 фунтов стерлингов.
Дебютный роман Стюарта «Шагги Бейн» посвящен матери писателя. Она умерла от алкоголизма, когда Дугласу было 16 лет. В своей книге Стюарт рассказывает о жизни мальчика из Глазго, который в 1980-е годы пытается поддержать свою мать, которая борется с алкогольной зависимостью и бедностью, пишет BBC News.
Напомним, ранее нидерландская писательница Марике Лукас Риневельд получила Международную Букеровскую премию за дебютный роман «Неловкий вечер».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Шотландский писатель Стюарт Дуглас получил Букеровскую премию за свой роман «Шагги Бейн».
Об этом сообщается в Twitter премии.
Стюарт получил премию в размере 50 000 фунтов стерлингов.
Дебютный роман Стюарта «Шагги Бейн» посвящен матери писателя. Она умерла от алкоголизма, когда Дугласу было 16 лет. В своей книге Стюарт рассказывает о жизни мальчика из Глазго, который в 1980-е годы пытается поддержать свою мать, которая борется с алкогольной зависимостью и бедностью, пишет BBC News.
Напомним, ранее нидерландская писательница Марике Лукас Риневельд получила Международную Букеровскую премию за дебютный роман «Неловкий вечер».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов