Шотландский писатель Стюарт Дуглас получил Букеровскую премию за свой роман «Шагги Бейн».

Об этом сообщается в Twitter премии.

Стюарт получил премию в размере 50 000 фунтов стерлингов.

Дебютный роман Стюарта «Шагги Бейн» посвящен матери писателя. Она умерла от алкоголизма, когда Дугласу было 16 лет. В своей книге Стюарт рассказывает о жизни мальчика из Глазго, который в 1980-е годы пытается поддержать свою мать, которая борется с алкогольной зависимостью и бедностью, пишет BBC News.

Напомним, ранее нидерландская писательница Марике Лукас Риневельд получила Международную Букеровскую премию за дебютный роман «Неловкий вечер».