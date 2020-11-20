В июне 2021 года издательство HarperCollins выпустит сборник ранее неопубликованных работ Джона Рональда Толкина, посвященных Средиземью — месту действия «Хоббита» и «Властелина колец».
Как сообщает Тhe Guardian, сборник получил название «Природа Средиземья».
В книгу войдут труды на тему географии вымышленного континента, его истории и существ, населяющих его. Читали узнают, в чем секрет бессмертия эльфов, а также получат ответ на вопрос могут ли женщины-гномы отращивать бороды.
Представители издательства рассказали, что Средиземье для Толкина было частью целого мира, который должен быть исследован. В сборнике опишут путешествия, которые Толкин совершил, стремясь раскрыть свое творение.
«Хоббит», первый рассказ Толкина о Средиземье, был опубликован в 1937 году, а «Властелин колец» — в 1954 и 1955 годах. Однако автор продолжал писать о Средиземье в последующие десятилетия, вплоть до самой смерти в 1973 году.
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В июне 2021 года издательство HarperCollins выпустит сборник ранее неопубликованных работ Джона Рональда Толкина, посвященных Средиземью — месту действия «Хоббита» и «Властелина колец».
Как сообщает Тhe Guardian, сборник получил название «Природа Средиземья».
В книгу войдут труды на тему географии вымышленного континента, его истории и существ, населяющих его. Читали узнают, в чем секрет бессмертия эльфов, а также получат ответ на вопрос могут ли женщины-гномы отращивать бороды.
Представители издательства рассказали, что Средиземье для Толкина было частью целого мира, который должен быть исследован. В сборнике опишут путешествия, которые Толкин совершил, стремясь раскрыть свое творение.
«Хоббит», первый рассказ Толкина о Средиземье, был опубликован в 1937 году, а «Властелин колец» — в 1954 и 1955 годах. Однако автор продолжал писать о Средиземье в последующие десятилетия, вплоть до самой смерти в 1973 году.
Напомним, экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» ушел с молотка за $34,5 тысяч.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов