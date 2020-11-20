В июне 2021 года издательство HarperCollins выпустит сборник ранее неопубликованных работ Джона Рональда Толкина, посвященных Средиземью — месту действия «Хоббита» и «Властелина колец».

Как сообщает Тhe Guardian, сборник получил название «Природа Средиземья».

В книгу войдут труды на тему географии вымышленного континента, его истории и существ, населяющих его. Читали узнают, в чем секрет бессмертия эльфов, а также получат ответ на вопрос могут ли женщины-гномы отращивать бороды.

Представители издательства рассказали, что Средиземье для Толкина было частью целого мира, который должен быть исследован. В сборнике опишут путешествия, которые Толкин совершил, стремясь раскрыть свое творение.

«Хоббит», первый рассказ Толкина о Средиземье, был опубликован в 1937 году, а «Властелин колец» — в 1954 и 1955 годах. Однако автор продолжал писать о Средиземье в последующие десятилетия, вплоть до самой смерти в 1973 году.

Напомним, экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» ушел с молотка за $34,5 тысяч.