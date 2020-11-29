Дом моды Balenciaga решил представить свою новую коллекцию в оригинальном формате – с помощью видеоигры.

Об это сообщает агентство ВВС.

Презентация коллекции осень-зима 2021/2022 в интерактивном формате запланирована на 6 декабря.

Игра называется «Afterworld: The Age of Tomorrow». Ее трейлер уже появился в Сети.

«Afterworld: The Age of Tomorrow» — это «аллегорическое приключение», действие которого будет происходить в 2031 году, сообщает издание WWD.

По словам представителей Balenciaga, это будет «крупнейший из когда-либо реализованных масштабных видеопроектов», созданный с применением самых передовых технологий.

Известно, что в рамках видеоигры можно будет перемещаться по виртуальному миру, выполняя задания и встречаясь с персонажами, одетыми в вещи из новой коллекции модного дома.

Тема осенней коллекции Balenciaga — человеческая судьба в интерактивном геймифицированном путешествии. Поначалу может показаться, что мир разрушается, но это далеко не антиутопия. Вместо этого мы медленно возвращаемся к более здоровому балансу природы и индустрии, рассказали в комментарии WWD представители бренда.

«Afterworld: The Age of Tomorrow» будет доступна для прохождения через браузеры.

Стоит отметить, что Balenciaga ранее уже экспериментировал с онлайн-форматом, выпустив ролик под песню «I Wear My Sunglasses at Night», а заодно и продемонстрировав летнюю пре-коллекцию-2021.