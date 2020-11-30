В Гранд-финале Детского песенного конкурса «Евровидение-2020», который состоялся в воскресенье вечером, 29 ноября, победительницей стала представительница Франции Valentina, участник от Украины Oleksandr Balabanov занял 7 место.

Об этом сообщается на странице «Євробачення Україна» в Facebook.

Так, представительница Франции Valentina с песней «J’imagine» получила наибольшее количество баллов — 200 (112 от зрителей и 88 балла от судей).

Представитель Украины Александр Балабанов с песней «Открывай» получил 106 баллов и занял 7 место (54 от зрителей и 52 от судей).

Второе место занял представительница Казахстана Karakat Bashanova (Казахстан) — 152 балла (69 от зрителей и 83 балла от судей); третье место с 133 баллами заняла представительница Испании Soleá (73 от зрителей и 60 от судей).

Напомним, организаторы Евровидения 2021 года решили оставить в силе результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной к конкурсу 2020 года, который не состоялся из-за коронавируса.