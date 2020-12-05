Телеканал «НИС-ТВ» показал первое интервью третьего сезона программы «Миттєвості війни», снятого ко Дню волонтера и Дню Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила ведущая программы Наталья Приходько на своей странице в Facebook.
Героем выпуска стала волонтер Ирина Абрамова. Волонтерством она начала заниматься с марта 2014 года — возила теплую одежду и еду для украинских военнослужащих на Донбасс. В марте 2020 года возглавила общественный совет при Николаевском облсовете.
Ирина Абрамова рассказала, почему решила заняться волонтерством и поддержать украинских военнослужащих в 2014 году.
— Все бежали и я побежала. Действительно, так и было. Мы понимали, что очень страшно, что нужно помогать — мы видели ту технику, которую вывозили из Крыма, потому что вся она проезжала через Николаев. Было очень страшно за ребят, за наш город, - рассказала Ирина Абрамова.
Напомним, что в сентябре 2016 года в Николаевском филиале Киевского национального университета культуры и искусств состоялась презентация книги «Мгновения войны».
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Телеканал «НИС-ТВ» показал первое интервью третьего сезона программы «Миттєвості війни», снятого ко Дню волонтера и Дню Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила ведущая программы Наталья Приходько на своей странице в Facebook.
Героем выпуска стала волонтер Ирина Абрамова. Волонтерством она начала заниматься с марта 2014 года — возила теплую одежду и еду для украинских военнослужащих на Донбасс. В марте 2020 года возглавила общественный совет при Николаевском облсовете.
Ирина Абрамова рассказала, почему решила заняться волонтерством и поддержать украинских военнослужащих в 2014 году.
— Все бежали и я побежала. Действительно, так и было. Мы понимали, что очень страшно, что нужно помогать — мы видели ту технику, которую вывозили из Крыма, потому что вся она проезжала через Николаев. Было очень страшно за ребят, за наш город, - рассказала Ирина Абрамова.
Напомним, что в сентябре 2016 года в Николаевском филиале Киевского национального университета культуры и искусств состоялась презентация книги «Мгновения войны».
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа