Телеканал «НИС-ТВ» показал первое интервью третьего сезона программы «Миттєвості війни», снятого ко Дню волонтера и Дню Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила ведущая программы Наталья Приходько на своей странице в Facebook.

Героем выпуска стала волонтер Ирина Абрамова. Волонтерством она начала заниматься с марта 2014 года — возила теплую одежду и еду для украинских военнослужащих на Донбасс. В марте 2020 года возглавила общественный совет при Николаевском облсовете.

Ирина Абрамова рассказала, почему решила заняться волонтерством и поддержать украинских военнослужащих в 2014 году.

— Все бежали и я побежала. Действительно, так и было. Мы понимали, что очень страшно, что нужно помогать — мы видели ту технику, которую вывозили из Крыма, потому что вся она проезжала через Николаев. Было очень страшно за ребят, за наш город, - рассказала Ирина Абрамова.

Напомним, что в сентябре 2016 года в Николаевском филиале Киевского национального университета культуры и искусств состоялась презентация книги «Мгновения войны».