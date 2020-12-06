В Киеве на Байковом кладбище открыли памятник украинскому космонавту Леониду Каденюку. Именно 5 декабря 23 годовщина возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле «Колумбия».

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

Эскиз монумента выбрала семья космонавта. Поскольку на проведение работ за государственные средства из-за бюрократических процедур могли уйти годы, открыли благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие.

Президент Владимир Зеленский пообещал жене космонавта Вере Каденюк помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.

Леонид Каденюк — первый и пока единственный космонавт независимой Украины. Умер в 2018 году. Свой легендарный полет Каденюк совершил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года на американском шаттле «Колумбия». Украинский космонавт-исследователь выполнил широкий спектр работ в рамках совместного украинско-американского эксперимента, задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие высших растений. Также 26 ноября Нацбанк выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную Леониду Каденюку.

Напомним, что в Харькове несколько сотен человек приняли участие в торжественном открытии монумента защитникам Украины, проект которого избрали на открытом конкурсе с участием ветеранских организаций в августе 2018 года.