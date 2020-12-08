Миланская опера «Ла Скала» из-за пандемии COVID-19 впервые со времен Второй мировой войны отменила традиционное открытие сезона.
Об этом сообщает Reuters.
Члены хора и оркестра в масках в течение трех часов выступали перед пустым залом. Само шоу транслировало телевидение.
Начало сезона «Ла Скала» считается одним из основных моментов культурной жизни Милана.
В октябре итальянские власти закрыли театры и концертные залы в стране, чтобы сдержать пандемию коронавируса после лета. Эти ограничения должны остаться в силе еще в течение как минимум рождественских праздников.
Также в октябре стало известно, что десятки певцов и музыкантов из "Ла Скала" сдали положительный тест на коронавирус, что заставило всех членов хора перейти на карантин вместе с членами оркестра.
Напомним, наиболее пышное ежегодное событие Швеции — банкет Нобелевской премии в этом году не состоялось из-за пандемии коронавируса.
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Миланская опера «Ла Скала» из-за пандемии COVID-19 впервые со времен Второй мировой войны отменила традиционное открытие сезона.
Об этом сообщает Reuters.
Члены хора и оркестра в масках в течение трех часов выступали перед пустым залом. Само шоу транслировало телевидение.
Начало сезона «Ла Скала» считается одним из основных моментов культурной жизни Милана.
В октябре итальянские власти закрыли театры и концертные залы в стране, чтобы сдержать пандемию коронавируса после лета. Эти ограничения должны остаться в силе еще в течение как минимум рождественских праздников.
Также в октябре стало известно, что десятки певцов и музыкантов из "Ла Скала" сдали положительный тест на коронавирус, что заставило всех членов хора перейти на карантин вместе с членами оркестра.
Напомним, наиболее пышное ежегодное событие Швеции — банкет Нобелевской премии в этом году не состоялось из-за пандемии коронавируса.