Миланская опера «Ла Скала» из-за пандемии COVID-19 впервые со времен Второй мировой войны отменила традиционное открытие сезона.

Об этом сообщает Reuters.

Члены хора и оркестра в масках в течение трех часов выступали перед пустым залом. Само шоу транслировало телевидение.

Начало сезона «Ла Скала» считается одним из основных моментов культурной жизни Милана.

В октябре итальянские власти закрыли театры и концертные залы в стране, чтобы сдержать пандемию коронавируса после лета. Эти ограничения должны остаться в силе еще в течение как минимум рождественских праздников.

Также в октябре стало известно, что десятки певцов и музыкантов из "Ла Скала" сдали положительный тест на коронавирус, что заставило всех членов хора перейти на карантин вместе с членами оркестра.

Напомним, наиболее пышное ежегодное событие Швеции — банкет Нобелевской премии в этом году не состоялось из-за пандемии коронавируса.