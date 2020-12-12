В возрасте 85 лет умер актер театра и кино Валентин Гафт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу.

— Да, его не стало. Это сегодня произошло, — сказала жена актера Ольга Остроумова.

Также о смерти Гафта сообщил московский театр «Современник», в котором он служил.

В комментарии «Интерфаксу» Остроумова добавила, что причиной смерти актера стал инсульт, после которого он восстанавливался в течение нескольких лет. Гафта госпитализировали с инсультом в августе 2019 года.

Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. Играл в театре и кино с середины 1950-х годов. Он снялся более чем в 100 фильмах, в том числе в лентах «Гараж», «Здравствуйте, я ваша тетям, «О бедном гусаре замолвите слово», «Чародеи» и других.