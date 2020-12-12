Канада ратифицировала соглашение о совместном кинопроизводстве с Украиной. Оно заработает с 1 января 2021 года и позволит в частности украинским продюсерам получать деньги на фильмы с канадского бюджета.
О соглашении сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
— Этого не произошло бы, если бы не рывок, который сделало за последние годы наше кино. Ждем украинско-канадский «Оскар», — говорит посол.
С ратификацией поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Он подписал это соглашение во время своего визита в Канаду в июле 2019-го. В сентябре 2020 года ее ратифицировала Рада.
По словам президента, соглашение дает «новые мощные возможности для развития теле- и киноиндустрии в Украине, для совместного производства аудиовизуального контента и дистрибуции проектов на международном рынке».
Согласно документу, при условии совместного производства украинские продюсеры смогут претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Соответствующую поддержку получат и канадские теле- и кинопроизводители, которые будут снимать в Украине.
В соответствии с соглашением, совместный фильм также должен иметь аудиодорожку на одном из официальных языков в Канаде — на английском или французском. Также может быть вторая аудиодорожка на украинском языке.
Напомним, Украина обратилась за помощью к Канаде в получении партии вакцины от COVID-19. Известно, что эта страна закупила такое количество вакцины, которое позволить пять раз вакцинировать все население.
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Канада ратифицировала соглашение о совместном кинопроизводстве с Украиной. Оно заработает с 1 января 2021 года и позволит в частности украинским продюсерам получать деньги на фильмы с канадского бюджета.
О соглашении сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
— Этого не произошло бы, если бы не рывок, который сделало за последние годы наше кино. Ждем украинско-канадский «Оскар», — говорит посол.
С ратификацией поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Он подписал это соглашение во время своего визита в Канаду в июле 2019-го. В сентябре 2020 года ее ратифицировала Рада.
По словам президента, соглашение дает «новые мощные возможности для развития теле- и киноиндустрии в Украине, для совместного производства аудиовизуального контента и дистрибуции проектов на международном рынке».
Согласно документу, при условии совместного производства украинские продюсеры смогут претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Соответствующую поддержку получат и канадские теле- и кинопроизводители, которые будут снимать в Украине.
В соответствии с соглашением, совместный фильм также должен иметь аудиодорожку на одном из официальных языков в Канаде — на английском или французском. Также может быть вторая аудиодорожка на украинском языке.
Напомним, Украина обратилась за помощью к Канаде в получении партии вакцины от COVID-19. Известно, что эта страна закупила такое количество вакцины, которое позволить пять раз вакцинировать все население.