Первые 500 экземпляров книги о Гарри Поттере авторства Джоан Роулинг выдало независимое лондонское издательство Bloomsbury Publishing. В то время книги продавали по цене 11 фунтов стерлингов (407 гривен).

Аукционный дом сообщал, что 28-летняя жительница английского города Блэкпул Шарлотта Рамзи случайно нашла экземпляр первого издания «Гарри Поттера» во время уборки — мать девушки разбирала старые вещи, которые планировала распродать за 50 пенсов (18,5 гривны).

Шарлотта тогда вспомнила о телевизионном шоу, где рассказывали, что первые издания «Гарри Поттера» теперь можно продать за десятки тысяч фунтов стерлингов, и решила проверить, является ли найденная ею в старых вещах книжка такой же ценной. Представители аукционного дома подтвердили, что это — именно экземпляр первого издания «Гарри Поттера», и предложили продать его на аукционе.

Книжку приобрели 11 декабря за 50 тысяч фунтов стерлингов. Шарлотта планирует часть денег вложить в свою будущую свадьбу, а часть — отдать матери, чтобы та купила себе новый дом.

В общем 11 декабря Hansons Auctioneers продал четыре экземпляра первого издания «Гарри Поттера» — за 17,5 тысячи, 19 тысяч и 68 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона гривен), что, похоже, является рекордной суммой, которую отдавали за эту книгу на аукционе.

В октябре Hansons Auctioneers продал экземпляр книги первого издания «Гарри Поттера и философского камня» за 60 тысяч фунтов стерлингов (2,2 миллиона гривен).