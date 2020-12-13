Европейская киноакадемия в онлайн формате вручила все свои ежегодные награды победителям. В номинации лучший европейский режиссер победил датчанин Томас Винтерберг, который снял картину «Еще по одной», сообщает Euronews.

— Я очень горжусь участием в фантастическом конкурсе. Но другие режиссеры гораздо лучше меня. О, это фантастика, большое спасибо!, — сказал Томас Винтерберг.

Кроме того, датчанин Мадс Диттманн Миккельсен, сыгравший в ленте Винтерберга, стал лучшим европейским актером.

Отмечается, что премьера «Еще по одной» состоялась в сентябре на международном фестивале в Торонто. Эта лента получила и главную премию Европейской киноакадемии — картина названа лучшим фильмом.

В категории «Лучшая европейская актриса» победила 25-летняя звезда немецкого кинематографа Паула Бер. Девушка сыграла главную роль в картине Кристиана Петцольда «Ундина» — современной сказке о русалке.

Ранее сообщалось, что Netflix экранизирует роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен».