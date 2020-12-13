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Европейская киноакадемия в онлайн формате вручила все свои ежегодные награды победителям. В номинации лучший европейский режиссер победил датчанин Томас Винтерберг, который снял картину «Еще по одной», сообщает Euronews.
— Я очень горжусь участием в фантастическом конкурсе. Но другие режиссеры гораздо лучше меня. О, это фантастика, большое спасибо!, — сказал Томас Винтерберг.
Кроме того, датчанин Мадс Диттманн Миккельсен, сыгравший в ленте Винтерберга, стал лучшим европейским актером.
Отмечается, что премьера «Еще по одной» состоялась в сентябре на международном фестивале в Торонто. Эта лента получила и главную премию Европейской киноакадемии — картина названа лучшим фильмом.
В категории «Лучшая европейская актриса» победила 25-летняя звезда немецкого кинематографа Паула Бер. Девушка сыграла главную роль в картине Кристиана Петцольда «Ундина» — современной сказке о русалке.
Ранее сообщалось, что Netflix экранизирует роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен».
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Европейская киноакадемия в онлайн формате вручила все свои ежегодные награды победителям. В номинации лучший европейский режиссер победил датчанин Томас Винтерберг, который снял картину «Еще по одной», сообщает Euronews.
— Я очень горжусь участием в фантастическом конкурсе. Но другие режиссеры гораздо лучше меня. О, это фантастика, большое спасибо!, — сказал Томас Винтерберг.
Кроме того, датчанин Мадс Диттманн Миккельсен, сыгравший в ленте Винтерберга, стал лучшим европейским актером.
Отмечается, что премьера «Еще по одной» состоялась в сентябре на международном фестивале в Торонто. Эта лента получила и главную премию Европейской киноакадемии — картина названа лучшим фильмом.
В категории «Лучшая европейская актриса» победила 25-летняя звезда немецкого кинематографа Паула Бер. Девушка сыграла главную роль в картине Кристиана Петцольда «Ундина» — современной сказке о русалке.
Ранее сообщалось, что Netflix экранизирует роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен».