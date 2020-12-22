Во вторник, 22 декабря, состоялся онлайн-батл по приготовлению лучшего борща между пятью членами Кабинета министров.

Мероприятие состоялось в поддержку внесения элемента «Культура приготовления борща» в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Соревнование происходило между министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским, министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром юстиции Денисом Малюськой.

Модератором и судьей соревнования выступил известный кулинар Евгений Клопотенко.

— На прошлой неделе предложил коллегам-министрам приготовить вместе борщ. Такая активность крайне важна для продвижения блюда и включение «Культуры приготовления украинского борща» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В команде с Ольгой Стефанишиной готовили борщ по всеукраинскому рецепту! Получилось вкусно, как и у команды соперников Игоря Петрашко и Романа Абрамовского. Победу одержал борщ, потому что по-другому быть и не могло. Когда украинский борщ готовят украинцы — всегда получается вкусно,— рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

Вишневый борщ на говяжьем бульоне поразил даже известного эксперта Евгения Клопотенка. Зато борщ Игоря Петрашко и Романа Абрамовского получил приз зрительских симпатий.

— Победил борщ, однако выбирая победителя среди наших гостей, то я предпочитаю борщ с вишнями, а борщ с жареной капустой — приз зрительских симпатий. Теперь будем ждать, чтобы в Украине появились улицы в честь борща, памятники, чтобы у нас был День борща и ТВ-шоу, — сказал глава ОО «Институт культуры Украины» Евгений Клопотенко.

Отмечается, что следующий этап — подготовка документов для внесения борща в предварительный список элементов нематериального культурного наследия.

Напомним, в октябре Министерство культуры и информационной политики включило культуру приготовления украинского борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны по рекомендации Экспертного совета при ведомстве.