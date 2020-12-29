В возрасте 98 лет умер французский модельер Пьер. Он был одним из первооткрывателей стиля «унисекс».

Об этом сообщает Громадське.

Он умер утром 29 декабря в госпитале, расположенном в столичном пригороде Нейи-сюр-Сен к западу от столицы Франции. Причина смерти не уточняется.

Карден родился в 1922 году близ Венеции. Вырос во Франции, а получил образование архитектора в Париже. Однако впоследствии Карден начал свою деятельность модельера и кутюрье. Он работал с модельерами Жанном Пакен и Эльзой Скиапарелли, а в 1947 возглавлял ателье моды «Кристьян Диор».

В 1950 году Карден основал дом моды «Пьер Карден», а в 1953 — внедрил швейное искусство высокого качества «от кутюр». Начал продавать платья и духи по низким ценам. Карден один из первооткрывателей стиля «унисекс». Модели Пьер Карден принципиально отличались от господствующего в то время стиля «нью-лук».

Модельер запатентовал более 500 своих изобретений. В сентябре 2009 года его объявили послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Пьер Карден — владелец многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в VIII округе Парижа.