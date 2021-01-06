Об этом сообщает аукционный дом Woolley & Wallis.

Владелец дома нашел плиту 20 лет назад, но не придал ей значения. В течение 10 лет он использовал находку как крепежный блок в конюшне. Впоследствии на плите заметили лавровый венок и древние буквы.

По словам специалиста по древностям организации Вилла Гоббса, такие плиты попадали в Англию в 18-19 веке, когда аристократы ездили по Европе для изучения классического искусства и культуры.

— Мы предполагаем, что именно так артефакт попал в Великобританию, но полной загадкой является то, как плита оказалась в саду, поэтому мы просим помощи у общественности, — сказал Вилла Гоббс.

Дом в Уайтпэрише был одним из нескольких, построенных в 1960-х годах. Поэтому аукционисты надеются, что, возможно, еще живы те, кто занимался строительством, поэтому они смогут вспомнить происхождение некоторых материалов. Вероятно, плита могла попасть в дом из соседних поселков и зданий, которые разрушили в 40-х.

Сейчас мраморную плиту будут продавать на аукционе в феврале более чем за 20 тысяч долларов.

Напомним, в древних Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.