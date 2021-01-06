Владелец дома в селе Уайтпэриш на юге Англии заметил в своем саду плиту, на которой виднелся лавровый венок. Археолог, которому владелец передал находку, заявил, что плита датируется II веком нашей эры и, вероятно, происходит из Греции или Малой Азии.
Об этом сообщает аукционный дом Woolley & Wallis.
Владелец дома нашел плиту 20 лет назад, но не придал ей значения. В течение 10 лет он использовал находку как крепежный блок в конюшне. Впоследствии на плите заметили лавровый венок и древние буквы.
По словам специалиста по древностям организации Вилла Гоббса, такие плиты попадали в Англию в 18-19 веке, когда аристократы ездили по Европе для изучения классического искусства и культуры.
— Мы предполагаем, что именно так артефакт попал в Великобританию, но полной загадкой является то, как плита оказалась в саду, поэтому мы просим помощи у общественности, — сказал Вилла Гоббс.
Дом в Уайтпэрише был одним из нескольких, построенных в 1960-х годах. Поэтому аукционисты надеются, что, возможно, еще живы те, кто занимался строительством, поэтому они смогут вспомнить происхождение некоторых материалов. Вероятно, плита могла попасть в дом из соседних поселков и зданий, которые разрушили в 40-х.
Сейчас мраморную плиту будут продавать на аукционе в феврале более чем за 20 тысяч долларов.
Напомним, в древних Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
Владелец дома в селе Уайтпэриш на юге Англии заметил в своем саду плиту, на которой виднелся лавровый венок. Археолог, которому владелец передал находку, заявил, что плита датируется II веком нашей эры и, вероятно, происходит из Греции или Малой Азии.
Об этом сообщает аукционный дом Woolley & Wallis.
Владелец дома нашел плиту 20 лет назад, но не придал ей значения. В течение 10 лет он использовал находку как крепежный блок в конюшне. Впоследствии на плите заметили лавровый венок и древние буквы.
По словам специалиста по древностям организации Вилла Гоббса, такие плиты попадали в Англию в 18-19 веке, когда аристократы ездили по Европе для изучения классического искусства и культуры.
— Мы предполагаем, что именно так артефакт попал в Великобританию, но полной загадкой является то, как плита оказалась в саду, поэтому мы просим помощи у общественности, — сказал Вилла Гоббс.
Дом в Уайтпэрише был одним из нескольких, построенных в 1960-х годах. Поэтому аукционисты надеются, что, возможно, еще живы те, кто занимался строительством, поэтому они смогут вспомнить происхождение некоторых материалов. Вероятно, плита могла попасть в дом из соседних поселков и зданий, которые разрушили в 40-х.
Сейчас мраморную плиту будут продавать на аукционе в феврале более чем за 20 тысяч долларов.
Напомним, в древних Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.