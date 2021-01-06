Долгожданный праздник Нового 2021 Года уже отметили! Многие из-за эпидемиологической обстановки проводили празднования в кругу семьи. Каким была встреча Года Быка у украинских звезд шоу-бизнеса будет идти далее в статье

Устали от постоянных гастролей

Большинство звезд отечественного бомонда по старой доброй традиции отмечали Новый Год с близкими и родными. Однако, после полуночи предпочли посетить своих коллег по работе с вручением новогодних подарков.

Не исключением была и семья Насти Каменской и Потапа. В первые минуты наступления Года Быка к ним в гости пришли их друзья Катя Осадчая и Юрий Горбунов, который был переодет в костюм Деда Мороза. Супружеская пара Насти и Потапа не ожидали такого новогоднего сюрприза и были в восторге от ситуации. Визит Деда Мороза сопровождался традиционными стихами и песнями, а также вручением подарков. Настя Каменских встречала гостей в длинном платье бирюзового цвета с декольте на спине. Хозяйка пригласила всех за праздничный стол, который был полон легких закусок, мясных блюд и элитного алкоголя.

Не менее уютной выдалась новогодняя ночь у Тины Кароль. На протяжении последних 10 лет поп-дива в канун Нового Года проводила концерты, корпоративы и только после всех праздников ей удавалось попасть домой. 2021 год стал исключением и певица провела новогоднюю ночь вместе с родными и своим сыном, чему несказанно рада.

Украинский мульти певец Monatik был разочарован сложившейся обстановкой из-за пандемии. По традиции певец встречает Новый Год в теплых странах, однако, в этот раз ему пришлось остаться дома и наслаждаться приятными вечерами в окружении семьи.

Стоимость корпоративов бьет рекорды

Гонорар селебрити в праздничную ночь может достигать 30-40 тысяч долларов за выступление. Пополнить свой бюджет колоссально большими объемами удалось не большому количеству отечественных звезд:

Ольге Поляковой;

Максу Барских;

Наталье Могилевской.

Секс-символ Оля Полякова в новогоднюю ночь выступила три раза, что принесло ей прибыль более 100 тысяч долларов. Первое выступление состоялось на вечеринке солидного предпринимателя, второе в отеле на воде Bakkara, а третье в комплексе Osocor Residence.

Макс Барских свой Новый Год провел на сцене ресторана Alaska. Цена входного билета составила 6-9 тысяч гривен, в зависимости от расположение заказанного столика.

Наталья Могилевская Год Быка встретила в Буковеле, дав концерт на частной вечеринке, заработав при этом около 50 тысяч долларов.

Более подробную информацию о праздновании Нового Года и жизни любимых звезд шоу-бизнеса Вы можете узнать из телепередач, время трансляции которых подскажет интернет портал TV Meta. Следите за новостями и будьте в курсе всех событий!