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Во время раскопок неподалеку от аэропорта «Клермон-Ферран», расположенного в центральной Франции, археологи нашли погребальную могилу, а в ней — 2000-летние останки ребенка, похороненного с животными.
Об этом сообщили в Национальном институте превентивных археологических исследований (INRAP), передает The Guardian.
Примерно годовалого ребенка похоронили в начале нашей эры, во времена римского правления, в деревянном гробу длиной 80 см, украшенным гвоздями и декоративной железной резьбой.
Гроб поместили в могилу размером 2х1 метр. В него захоронены примерно 20 предметов: ряд миниатюрных терракотовых ваз и стеклянных горшков, в которых, как считают исследователи, были масло и лекарства, половина свиньи, три окорока и другие части свинины и две безголовые курицы.
Наиболее удивительным для ученых находкой стали останки щенка, похороненного в ногах ребенка, но вне гроба. Рядом нашли железный предмет диаметром примерно 30 сантиметров с изогнутым стержнем. Археологи предположили, что это примитивная игрушка вроде обруча с палкой, который можно было катить по земле.
Конец этой палочки был пропущен между лапками щенка, отметили эксперты. Интересно, что у щенка сохранился хорошо украшенный ошейник, отделанный 15 бронзовыми аппликациями и колокольчиком. Археологов особенно тронула находка — молочный зуб, принадлежавший старшему ребенку. Возможно, тот был братом или сестрой младенца.
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Во время раскопок неподалеку от аэропорта «Клермон-Ферран», расположенного в центральной Франции, археологи нашли погребальную могилу, а в ней — 2000-летние останки ребенка, похороненного с животными.
Об этом сообщили в Национальном институте превентивных археологических исследований (INRAP), передает The Guardian.
Примерно годовалого ребенка похоронили в начале нашей эры, во времена римского правления, в деревянном гробу длиной 80 см, украшенным гвоздями и декоративной железной резьбой.
Гроб поместили в могилу размером 2х1 метр. В него захоронены примерно 20 предметов: ряд миниатюрных терракотовых ваз и стеклянных горшков, в которых, как считают исследователи, были масло и лекарства, половина свиньи, три окорока и другие части свинины и две безголовые курицы.
Наиболее удивительным для ученых находкой стали останки щенка, похороненного в ногах ребенка, но вне гроба. Рядом нашли железный предмет диаметром примерно 30 сантиметров с изогнутым стержнем. Археологи предположили, что это примитивная игрушка вроде обруча с палкой, который можно было катить по земле.
Конец этой палочки был пропущен между лапками щенка, отметили эксперты. Интересно, что у щенка сохранился хорошо украшенный ошейник, отделанный 15 бронзовыми аппликациями и колокольчиком. Археологов особенно тронула находка — молочный зуб, принадлежавший старшему ребенку. Возможно, тот был братом или сестрой младенца.