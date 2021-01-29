В пятницу, 29 января, в Николаеве возле памятника героям Небесной сотни горожане почтили память павших в бою под Крутами, который произошел в январе 1918 года на железнодорожной станции.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, вице-мэр Дмитрий Лазарев, первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Георгий Решетилов и представители общественности города возложили цветы и почтили память погибших в битве под Крутами минутой молчания.

Справка. Бой под Круты – одна из трагических страниц в истории украинских освободительных боев 1917-1921 годов. Бой под Крутами произошел в 130 километрах северо-восточнее Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. Украинский институт национальной памяти сравнил бой под Крутами с обороной Донецкого аэропорта и назвал погибших в 1918 году студентов «первыми киборгами».

Напомним, что в в Николаеве почтили память воинов 79-й Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады, которые принимали участие в обороне аэропорта «Донецк».