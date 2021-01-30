Так, в номинации «Лучший международный художественный фильм» представлена лента «Атлантида» («Atlantis») режиссера Валентина Васяновича. Она в сентябре 2020 года была выбрана Украинским Оскаровским комитетом как национальный претендент на эту премию.

События фильма происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе. В съемках принимали участие непрофессиональные актеры: в частности бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Фильм снимали в Мариуполе и Киеве. Частично съемки «Атлантиды» профинансировало государство.

«Атлантида» уже собрала множество международных наград. Сначала фильм отметили на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты», затем он получил четыре гран-при и его показали более чем на 50 фестивалях. В конце концов, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. В январе 2021-го «Атлантиду» начали показывать на больших экранах в США.

Напомним, американская академия кинематографических искусств и наук ввела новые правила отбора для получения номинации «Лучший фильм», которые направлены на борьбу с расовой/сексуальной/этнической/половой дискриминацией.