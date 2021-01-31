Об этом сообщает Управление по делам античности Израиля.

Фрагмент нашли во время раскопок в долине Тимна, к югу от Иерусалима. На территории страны впервые обнаружили настолько древний текстиль.

Ученым удалось установить, что ткань создали примерно в 1000 году до нашей эры. Эксперт Управления по делам античности Израиля Наама Сукеник назвала артефакт «очень трогательным и важным открытием».

— Замечательный оттенок краски, сложность ее добычи из моллюсков и тот факт, что она не тускнеет со временем, сделали пурпурный ценнейшим оттенком из всех, — объясняет Наама Сукеник. Она добавила, что цвет краски упоминается в тексте Библии при описании одежды, которую носили царь Давид, его сын царь Соломон, а также Иисус. Ранее исследователи уже фиксировали такие цвета на раковинах моллюсков и обломках керамики, но никогда не выявляли на окрашенной ткани. Напомним, в древних Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.



