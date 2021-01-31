Израильские археологи обнаружили фрагмент ткани с пурпурной краской, которую использовали во времена правления библейского царя Давида. Считается, что эта краска тогда стоила дороже золота, а позволить себе ее могли только представители королевского рода или духовенства.
Об этом сообщает Управление по делам античности Израиля.
Фрагмент нашли во время раскопок в долине Тимна, к югу от Иерусалима. На территории страны впервые обнаружили настолько древний текстиль.
Ученым удалось установить, что ткань создали примерно в 1000 году до нашей эры. Эксперт Управления по делам античности Израиля Наама Сукеник назвала артефакт «очень трогательным и важным открытием».
— Замечательный оттенок краски, сложность ее добычи из моллюсков и тот факт, что она не тускнеет со временем, сделали пурпурный ценнейшим оттенком из всех, — объясняет Наама Сукеник.
Она добавила, что цвет краски упоминается в тексте Библии при описании одежды, которую носили царь Давид, его сын царь Соломон, а также Иисус. Ранее исследователи уже фиксировали такие цвета на раковинах моллюсков и обломках керамики, но никогда не выявляли на окрашенной ткани.
Напомним, в древних Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.
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Израильские археологи обнаружили фрагмент ткани с пурпурной краской, которую использовали во времена правления библейского царя Давида. Считается, что эта краска тогда стоила дороже золота, а позволить себе ее могли только представители королевского рода или духовенства.
Об этом сообщает Управление по делам античности Израиля.
Фрагмент нашли во время раскопок в долине Тимна, к югу от Иерусалима. На территории страны впервые обнаружили настолько древний текстиль.
Ученым удалось установить, что ткань создали примерно в 1000 году до нашей эры. Эксперт Управления по делам античности Израиля Наама Сукеник назвала артефакт «очень трогательным и важным открытием».
— Замечательный оттенок краски, сложность ее добычи из моллюсков и тот факт, что она не тускнеет со временем, сделали пурпурный ценнейшим оттенком из всех, — объясняет Наама Сукеник.
Она добавила, что цвет краски упоминается в тексте Библии при описании одежды, которую носили царь Давид, его сын царь Соломон, а также Иисус. Ранее исследователи уже фиксировали такие цвета на раковинах моллюсков и обломках керамики, но никогда не выявляли на окрашенной ткани.
Напомним, в древних Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.