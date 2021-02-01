Грузинский художник Давид Кухалашвили перекрасил подземный переход возле «Украинского дома» в Киеве в «коридор СИЗО». Таким образом он стремится привлечь внимание к 98 крымским политзаключенным, которых Россия удерживает под стражей.
Об этом сообщает проект «КрымSOS».
— Наша цель — рассказать истории каждого из тех, кого оккупационные власти РФ разлучили с родными за их религиозные и политические взгляды, — отметили организаторы.
Арт-проект называется «Подземный безвыход». Его реализацией совместно занимаются проект «КрымSOS» и тбилисская платформа ARTIФ.
Напомним, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла о нарушении прав украинских политзаключенных в России.
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Грузинский художник Давид Кухалашвили перекрасил подземный переход возле «Украинского дома» в Киеве в «коридор СИЗО». Таким образом он стремится привлечь внимание к 98 крымским политзаключенным, которых Россия удерживает под стражей.
Об этом сообщает проект «КрымSOS».
— Наша цель — рассказать истории каждого из тех, кого оккупационные власти РФ разлучили с родными за их религиозные и политические взгляды, — отметили организаторы.
Арт-проект называется «Подземный безвыход». Его реализацией совместно занимаются проект «КрымSOS» и тбилисская платформа ARTIФ.
Напомним, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла о нарушении прав украинских политзаключенных в России.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа