Американский рэпер Саймир Вудс, более известный как Lil Uzi Vert, рассказал о намерении имплантировать себе в лоб бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов.
Об этом он сообщил в Twitter.
По словам рэпера, это редкий розовый бриллиант весом почти 11 карат (более 2 грамм). Он купил камень еще в 2017 году и вот только что завершил выплачивать за него всю сумму в рассрочку.
Имплантировать бриллиант в лицо Вудсу должен известный ювелир Эллиот Эллианте.
Сам рэпер уточнил, что этот розовый камень стоит больше, чем его дома и автомобили, в частности Bugatti, вместе взятые.
На вопрос, почему он просто не вставит бриллиант в кольцо, рэпер ответил: «Если я потеряю его с перстнем, вы будете смеяться с меня еще больше, чем если я вставлю его в лоб. И да, у меня есть страховка».
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Американский рэпер Саймир Вудс, более известный как Lil Uzi Vert, рассказал о намерении имплантировать себе в лоб бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов.
Об этом он сообщил в Twitter.
По словам рэпера, это редкий розовый бриллиант весом почти 11 карат (более 2 грамм). Он купил камень еще в 2017 году и вот только что завершил выплачивать за него всю сумму в рассрочку.
Имплантировать бриллиант в лицо Вудсу должен известный ювелир Эллиот Эллианте.
Сам рэпер уточнил, что этот розовый камень стоит больше, чем его дома и автомобили, в частности Bugatti, вместе взятые.
На вопрос, почему он просто не вставит бриллиант в кольцо, рэпер ответил: «Если я потеряю его с перстнем, вы будете смеяться с меня еще больше, чем если я вставлю его в лоб. И да, у меня есть страховка».
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