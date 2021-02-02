Об этом он сообщил в Twitter.

По словам рэпера, это редкий розовый бриллиант весом почти 11 карат (более 2 грамм). Он купил камень еще в 2017 году и вот только что завершил выплачивать за него всю сумму в рассрочку.

Имплантировать бриллиант в лицо Вудсу должен известный ювелир Эллиот Эллианте.

Сам рэпер уточнил, что этот розовый камень стоит больше, чем его дома и автомобили, в частности Bugatti, вместе взятые.

На вопрос, почему он просто не вставит бриллиант в кольцо, рэпер ответил: «Если я потеряю его с перстнем, вы будете смеяться с меня еще больше, чем если я вставлю его в лоб. И да, у меня есть страховка».

Напомним, американский рэпер Канье Уэст намерен создать Tik Tok для верующих.