12 февраля, накануне Дня Влюблённых, николавцев приглашают перенестись в Новый Орлеан — в концерт-холле «Юность» выступит специальный гость из Нового Орлеана Грегори Бойд.
Об этом сообщают организаторы концерта.
Легендарный новоорлеанский вокалист, талантливый композитор и родоначальник «карибского блюза» представит в Николаеве программу «LOVE SONGS».
«Самые трогательные и чувственные песни Ray Charles, Elvis Presley, Frank Sinatra, Nat King Cole, Louis Armstrong и Joe Cocker, под которые влюблялись, знакомились и делали предложение уже несколько поколений... и всё это в один вечер на одной сцене!», — отмечают организаторы.
Грегори Бойд — выдающийся новоорлеанский вокалист и композитор, который делил сцену с Бобом Диланом и Дэррилом Брауном (ex. Rolling Stones), Кассандрой Уилсон, Виктором Вутеном и Джонни Адамсом.
Его выступление будет первым Международным проектом 2021 года николаевской группы «Performance Big Band».
Организаторы обещают неповторимый вечер романтического джаза c новоорлеанским настроением: величайшие песни о любви в аутентичном исполнении вокалиста, которым восхищался сам президент Blue Note Records Брюс Ландвалл, и джазового оркестра Performance Big Band.
Количество мест ограничено. Все санитарные нормы соблюдены. Осталось всего около 50 мест
Забронировать билеты можно только на сайте или в кассе «Юности» с 15:00 до 19:00.
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12 февраля, накануне Дня Влюблённых, николавцев приглашают перенестись в Новый Орлеан — в концерт-холле «Юность» выступит специальный гость из Нового Орлеана Грегори Бойд.
Об этом сообщают организаторы концерта.
Легендарный новоорлеанский вокалист, талантливый композитор и родоначальник «карибского блюза» представит в Николаеве программу «LOVE SONGS».
«Самые трогательные и чувственные песни Ray Charles, Elvis Presley, Frank Sinatra, Nat King Cole, Louis Armstrong и Joe Cocker, под которые влюблялись, знакомились и делали предложение уже несколько поколений... и всё это в один вечер на одной сцене!», — отмечают организаторы.
Грегори Бойд — выдающийся новоорлеанский вокалист и композитор, который делил сцену с Бобом Диланом и Дэррилом Брауном (ex. Rolling Stones), Кассандрой Уилсон, Виктором Вутеном и Джонни Адамсом.
Его выступление будет первым Международным проектом 2021 года николаевской группы «Performance Big Band».
Организаторы обещают неповторимый вечер романтического джаза c новоорлеанским настроением: величайшие песни о любви в аутентичном исполнении вокалиста, которым восхищался сам президент Blue Note Records Брюс Ландвалл, и джазового оркестра Performance Big Band.
Количество мест ограничено. Все санитарные нормы соблюдены. Осталось всего около 50 мест
Забронировать билеты можно только на сайте или в кассе «Юности» с 15:00 до 19:00.