12 февраля, накануне Дня Влюблённых, николавцев приглашают перенестись в Новый Орлеан — в концерт-холле «Юность» выступит специальный гость из Нового Орлеана Грегори Бойд.

Об этом сообщают организаторы концерта.

Легендарный новоорлеанский вокалист, талантливый композитор и родоначальник «карибского блюза» представит в Николаеве программу «LOVE SONGS».

«Самые трогательные и чувственные песни Ray Charles, Elvis Presley, Frank Sinatra, Nat King Cole, Louis Armstrong и Joe Cocker, под которые влюблялись, знакомились и делали предложение уже несколько поколений... и всё это в один вечер на одной сцене!», — отмечают организаторы.

Грегори Бойд — выдающийся новоорлеанский вокалист и композитор, который делил сцену с Бобом Диланом и Дэррилом Брауном (ex. Rolling Stones), Кассандрой Уилсон, Виктором Вутеном и Джонни Адамсом.

Его выступление будет первым Международным проектом 2021 года николаевской группы «Performance Big Band».

Организаторы обещают неповторимый вечер романтического джаза c новоорлеанским настроением: величайшие песни о любви в аутентичном исполнении вокалиста, которым восхищался сам президент Blue Note Records Брюс Ландвалл, и джазового оркестра Performance Big Band.

Количество мест ограничено. Все санитарные нормы соблюдены. Осталось всего около 50 мест

Забронировать билеты можно только на сайте или в кассе «Юности» с 15:00 до 19:00.