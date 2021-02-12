Известный писатель Стивен Кинг помог начинающим писателям опубликовать свою первую книгу, покрыв все расходы на печать суммой в 6,5 тысяч долларов.

Об этом пишет Sunnyskiz.

Учащиеся начальной школы Фарвелл в штате Мэн написали за карантин рукопись на 290 страниц, основанную на собственном жизненном опыте.

Они начали кампанию на Kickstarter по сбору денег для публикации, но как только Стивен Кинг узнал об этом, он решил покрыть все расходы в 6,5 тысяч долларов.

— Это было крышесносно, - сказала Элла Лео, одна из авторов книги.

Книга нащывается «Флетчер Маккензи и путешствие к целому», это переработанная истории о ребенке из штата Мэн, которую написал Гэри Сэвидж. В книгу учеников вошли и приключения во время изоляции.

— Я занимаюсь этим последние четыре года, только люди из моей школы могли прочитать ее, а теперь действительно здорово думать, что сейчас почти каждый сможет прочитать книгу, - обрадовалась другой автор истории Хейли Лабрек.

Директор школы сказала, что гордится учениками за их достижения, а также самоотверженностью библиотекаря Кэти Мартин и писателя первоисточника Гэри Сэвиджа, которые консультировали аматаров.

Книги были подготовлены к публикации, а теперь они будут отправлены в издательство, а после разосланы по местным магазинам.

Напомним, писатель Стивен Кинг превратит свой дом в городе Бангор (штат Мэн) в архив для писателей.