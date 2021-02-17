Пабло Хаcеля арестовали во вторник, 16 февраля, ему грозит девять месяцев тюрьмы за похвалы в сторону терроризма и клевету на корону Испании в текстах песен.

Об этом пишет BBC.

Исполнитель заббарикадировался в университете, чтобы избежать тюрьмы, но его все же задержали. Через несколько часов после ареста рэпера в городах Каталонии и в Валенсии начались демонстрации.

К примеру, в Барселоне около 2000 человек присоединились к протестам и размахивали плакатами с надписью «Free Pablo». Позднее сообщалось о некоторых случаях насилия, когда к ним подошла полиция, демонстранты поджигали мусорные баки и бросали предметы.

В Жироне прошел самый крупный митинг на 5 тысяч участников, в родном городе Хаселя собрались 2 тысячи человек.

Пятнадцать протестующих были арестованы, 33 человека получили ранения, в том числе 17 полицейских. Здание суда в городе Вик недалеко от Барселоны подверглось нападению, а полицейский участок был поврежден.

Более 200 художников, в том числе кинорежиссер Педро Альмадовар и голливудская звезда Хавьер Бардем, подписали петицию против тюремного заключения Хаcеля, а Amnesty International назвала его арест ужасной новостью для свободы слова в Испании.

BBC отмечает, что на прошлой неделе испанское правительство заявило, что планирует снизить наказание за «преступления, связанные с выражением мнения», включая прославление терроризма, разжигание ненависти и оскорбления короны и религии, - в случаях, связанных с художественной или культурной деятельностью.

Напомним, видеохостинг YouTube заблокировал около 100 страниц с оскорблениями покойного короля Таиланда Пхумипона Адульядета и монархии.