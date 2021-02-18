В России в возрасте 82 лет умер советский актер Андрей Мягков, сыгравший главные роли в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский художественный театр имени Чехова, где работал актер.

Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются. Дата и место похорон актера также неизвестны.

Народный артист РСФСР Андрея Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в «Современнике» и Московском художественном театре (МХТ) имени Антона Чехова, также преподавал в Школе-студии и написал несколько книг, большую известность получил в качестве киноактера.

Среди его наиболее известных работ — Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» (1969, режиссер Иван Пырьев), врач Евгений Лукашин в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975, Эльдар Рязанов), сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии «Служебный роман» (1977, Эльдар Рязанов).