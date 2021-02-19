В испанском городе Севилья во время проведения ремонта в одном из баров рабочие обнаружили остатки бань XII века. Они наткнулись на древнее сооружение, когда сняли слой штукатурки со сводчатого потолка.
Об этом рассказали работники и археолог, которого пригласили владельцы заведения, пишет The Guardian.
Бар под названием «Пивная Гиральда» расположен у Севильского кафедрального собора. Он начал работу в 1923 году. Хозяева «Пивной Гиральда» решили сделать ремонт во время локдауна из-за пандемии коронавируса.
Остатки бань хорошо сохранились. На белом известковом фоне выгравированы геометрические узоры, а в потолке выполнены отверстия в форме восьмиугольных звезд. Бани представляют собой изысканный образец архитектуры XII века, когда династия Альмохадов правила в основном на территориях, которые сейчас входят в состав Испании и Португалии.
По словам археолога Альваро Хименеса, в найденных в «Пивной Гиральда» банях сохранилось больше элементов орнамента, чем во всех выявленных ранее банях на Пиренейском полуострове.
— Раньше это был довольно известный бар, но теперь люди смогут зайти и выпить пива или бокал вина в заведении, которое также является баней XII века, — заявил один из владельцев «Пивной Гиральда» Антонио Кастро.
Он добавил, что в марте 2021 года бар снова откроет свои двери для посетителей.
Напомним, в древних Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.
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В испанском городе Севилья во время проведения ремонта в одном из баров рабочие обнаружили остатки бань XII века. Они наткнулись на древнее сооружение, когда сняли слой штукатурки со сводчатого потолка.
Об этом рассказали работники и археолог, которого пригласили владельцы заведения, пишет The Guardian.
Бар под названием «Пивная Гиральда» расположен у Севильского кафедрального собора. Он начал работу в 1923 году. Хозяева «Пивной Гиральда» решили сделать ремонт во время локдауна из-за пандемии коронавируса.
Остатки бань хорошо сохранились. На белом известковом фоне выгравированы геометрические узоры, а в потолке выполнены отверстия в форме восьмиугольных звезд. Бани представляют собой изысканный образец архитектуры XII века, когда династия Альмохадов правила в основном на территориях, которые сейчас входят в состав Испании и Португалии.
По словам археолога Альваро Хименеса, в найденных в «Пивной Гиральда» банях сохранилось больше элементов орнамента, чем во всех выявленных ранее банях на Пиренейском полуострове.
— Раньше это был довольно известный бар, но теперь люди смогут зайти и выпить пива или бокал вина в заведении, которое также является баней XII века, — заявил один из владельцев «Пивной Гиральда» Антонио Кастро.
Он добавил, что в марте 2021 года бар снова откроет свои двери для посетителей.
Напомним, в древних Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.