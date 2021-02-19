Об этом рассказали работники и археолог, которого пригласили владельцы заведения, пишет The Guardian.

Бар под названием «Пивная Гиральда» расположен у Севильского кафедрального собора. Он начал работу в 1923 году. Хозяева «Пивной Гиральда» решили сделать ремонт во время локдауна из-за пандемии коронавируса.

Остатки бань хорошо сохранились. На белом известковом фоне выгравированы геометрические узоры, а в потолке выполнены отверстия в форме восьмиугольных звезд. Бани представляют собой изысканный образец архитектуры XII века, когда династия Альмохадов правила в основном на территориях, которые сейчас входят в состав Испании и Португалии.

По словам археолога Альваро Хименеса, в найденных в «Пивной Гиральда» банях сохранилось больше элементов орнамента, чем во всех выявленных ранее банях на Пиренейском полуострове.

— Раньше это был довольно известный бар, но теперь люди смогут зайти и выпить пива или бокал вина в заведении, которое также является баней XII века, — заявил один из владельцев «Пивной Гиральда» Антонио Кастро.

Он добавил, что в марте 2021 года бар снова откроет свои двери для посетителей.

Напомним, в древних Помпеях, античном римском городе, погибшем в результате извержения вулкана, нашли хорошо сохранившийся прилавок бара, расписанный фресками.