Украинский борщ попал на третье место в списке 20-ти лучших супов мира по версии CNN Travel.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Борщ — это обычный свекольный суп, который получает пикантность от кваса и лакто-ферментированного свекольного сока», — так описывает блюдо издание CNN Travel, составившее рейтинг.

«Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. К борщу часто добавляют щедрую порцию сметаны», — также говорится в статье CNN.

«Хотя этот суп иногда приписывают русской кухне, это мнение остро оспаривают. Украинские повара сейчас проводят кампанию, чтобы их версию добавили в Мировое наследие ЮНЕСКО», — отметила автор статьи.

Первые два места в списке лучших супов мира заняли Банга из Нигерии (суп из сома, сухих морепродуктов и говядины) и суп Фо из Вьетнама (лапша, говядина, среди специй добавляется корица).

В 20-ку лучших супов попал также грузинский Харчо, испанский Гаспачо, американский Гамбо, а также французский рыбный суп Буйабес.

Напомним, в декабре 2020 года авторы ресторанного рейтинга Michelin в пресс-релизе нового гастрономического гида по ресторанам Москвы назвали борщ «русским». Однако после объяснений посольства Украины исправились и согласились создать гид по заведениям Киева.