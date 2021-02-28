Украинский борщ попал на третье место в списке 20-ти лучших супов мира по версии CNN Travel.
Об этом сообщает Голос Америки.
«Борщ — это обычный свекольный суп, который получает пикантность от кваса и лакто-ферментированного свекольного сока», — так описывает блюдо издание CNN Travel, составившее рейтинг.
«Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. К борщу часто добавляют щедрую порцию сметаны», — также говорится в статье CNN.
«Хотя этот суп иногда приписывают русской кухне, это мнение остро оспаривают. Украинские повара сейчас проводят кампанию, чтобы их версию добавили в Мировое наследие ЮНЕСКО», — отметила автор статьи.
Первые два места в списке лучших супов мира заняли Банга из Нигерии (суп из сома, сухих морепродуктов и говядины) и суп Фо из Вьетнама (лапша, говядина, среди специй добавляется корица).
В 20-ку лучших супов попал также грузинский Харчо, испанский Гаспачо, американский Гамбо, а также французский рыбный суп Буйабес.
Напомним, в декабре 2020 года авторы ресторанного рейтинга Michelin в пресс-релизе нового гастрономического гида по ресторанам Москвы назвали борщ «русским». Однако после объяснений посольства Украины исправились и согласились создать гид по заведениям Киева.
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Украинский борщ попал на третье место в списке 20-ти лучших супов мира по версии CNN Travel.
Об этом сообщает Голос Америки.
«Борщ — это обычный свекольный суп, который получает пикантность от кваса и лакто-ферментированного свекольного сока», — так описывает блюдо издание CNN Travel, составившее рейтинг.
«Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. К борщу часто добавляют щедрую порцию сметаны», — также говорится в статье CNN.
«Хотя этот суп иногда приписывают русской кухне, это мнение остро оспаривают. Украинские повара сейчас проводят кампанию, чтобы их версию добавили в Мировое наследие ЮНЕСКО», — отметила автор статьи.
Первые два места в списке лучших супов мира заняли Банга из Нигерии (суп из сома, сухих морепродуктов и говядины) и суп Фо из Вьетнама (лапша, говядина, среди специй добавляется корица).
В 20-ку лучших супов попал также грузинский Харчо, испанский Гаспачо, американский Гамбо, а также французский рыбный суп Буйабес.
Напомним, в декабре 2020 года авторы ресторанного рейтинга Michelin в пресс-релизе нового гастрономического гида по ресторанам Москвы назвали борщ «русским». Однако после объяснений посольства Украины исправились и согласились создать гид по заведениям Киева.