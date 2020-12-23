Авторы ресторанного рейтинга Michelin в пресс-релизе нового гастрономического гида по ресторанам Москвы назвали борщ «русским». Однако после объяснений посольства Украины исправились и согласились создать гид по заведениям Киева.

Об этом сообщили в посольстве Украины во Франции.

Там рассказали, что после новости о «русском борще» представители посольства долго общались с Groupe Michelin.

В результате первоначальную версию пресс-релиза, в котором говорилось о «эмблематических национальных первых блюдах русской кухни – борщ и рассольник», исправили.

Теперь фрагмент выглядит так: «на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях».

— Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за «гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией», ㅡ говорят в посольстве.

Кроме этого украинское представительство начало работу над гастрономическим гидом Michelin по киевским ресторанам.

— В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно, приглашение посетить Украину и попробовать аутентичного украинского борща. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш! ㅡ говорится в заявлении посольства.

Как сообщалось, во вторник, 22 декабря, состоялся онлайн-батл по приготовлению лучшего борща между пятью членами Кабинета министров.

Напомним также, в октябре Министерство культуры и информационной политики включило культуру приготовления украинского борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны по рекомендации Экспертного совета при ведомстве.