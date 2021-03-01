Анна Гадомич и Денис Потреваев

В 11 сезоне талант-шоу «Голос країни» будут принимать участие двое николаевцев — Денис Потреваев и Анна Гадомич. В 6 выпуске они успешно прошли слепые прослушивания и попали в команды Тины Кароль и Монатика.

26-летний Денис Потреваев уже второй раз участвует в талант-шоу. В 2014 году он принимал участие в 4 сезоне проекта и проиграл батл Никите Алексееву, известному ныне под псевдонимом ALEKSEEV. На слепых прослушивания в 11 сезоне он исполнил известную песню Селин Дион «All By Myself». Его выступление заставило развернуть кресла всех судей, однако Тину Кароль голос участника из Николаева впечатлил с первых секунд. В итоге он выбрал именно ее команду.

Еще одной участницей проекта стала 19-летняя Анна Гадомич. Она пришла на шоу после того, как столкнулась с наркотической зависимостью. Бросить наркотики ей помогла любовь к маме и чувство вины. После этого девушка начала петь на улицах и упорно заниматься музыкой. Своем исполнением хита Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» Анне удалось развернуть к себе кресла Надежды Дорофеевой и Дмитрия Монатика. В итоге девушка выбрала команду Монатика.

Напомним, в 2018 году на то время 16-летняя Марина Киладце, ученица вокальной студии «Талант» Николаевского дворца культуры «Молодежный» стала участницей популярного шоу «Голос країни». Она успешно прошла «слепые прослушивания» и вошла в команду к Потапу (Алексею Потапенко).

До этого участницей шоу «Голос країни» стала солистка южноукраинского образцового театра эстрадной песни «Галатея» Екатерина Северова.