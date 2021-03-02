Картина «Тайная вечеря», которая более века висела в маленькой английской церкви, была создана в мастерской Тициана. Ее происхождение идентифицировал искусствовед.

Об этом сообщает CNN.

Историк искусства Рональд Мур был приглашен для работы над другим произведением искусства в церкви Херефордшира, во время процесса реставрации он был заинтригован обесцвеченным и запущенным холстом, который хранился там с 1909 года.

Церковь поручила Рональду Муру исследовать и восстановить произведение. Он сказал CNN, что он и его коллега Патриция Кенни потратили около 11 тысяч часов на изучение истории картины, а также около трех месяцев на ее восстановление.

Их длительная работа показала, что безымянное произведение искусства, изображение Тайной вечери, было создано в мастерской Тициано Вечеллио, более известного как итальянский мастер эпохи Возрождения Тициан.

Удалив бесцветный лак, они сделали несколько невероятных открытий. Они нашли не только важнейшую подпись, но и идентифицировали некоторые лица как портреты.

— Только когда я вошел в студию и начал ее изучать, я понял, насколько это важно, — отметил Рональд Мур.

По словам Мура, создание картины заняло около 20 лет в мастерской Тициана в Венеции между 1560 и 1580 годами. Когда Тициан умер в 1576 году, он оставил после себя множество незавершенных работ, которые, как эта, могли быть завершены в его мастерской.

— Это почти наверняка единственная крупномасштабная картина мастерской Тициана, которая не была обнаружена до сих пор, — подчеркнул искусствовед.

Напомним, впервые на аукцион выставили картину Винсента Ван Гога с изображением парижской улицы «Уличная сцена на Монмартре» — 100 лет ее почти никто на видел.