Об этом пишет The Verge.

Сейчас функция работает только на операционной системе iOS. Выглядит она как отдельная вкладка в приложении Netflix. В Fast Laughs попадают короткие фрагменты комедий, ситкомов или выступлений стендап-комиков длиной от 15 до 45 секунд.

Главная цель — заставить вас больше смотреть Netflix. Так, если вам понравился какой-то короткий фрагмент из видео, вы можете сохранить название оригинала, чтобы посмотреть позже.

Видео можно распространять в соцсети и лайкать кнопкой «Lol». В компании обещают в скором времени запустить тестирование функции и на Android.

The Verge отмечает, что создание Fast Laughs нацелено на борьбу за пользователей с сервисом коротких видео TikTok. В последние нескольких финансовых отчетах Netflix прямо заявляет, что TikTok является его основным конкурентом.

Хотя Netflix и TikTok создают контент не одного и того же типа, но люди тратят больше времени на TikTok — и, следовательно, меньше на Netflix.

Fast Laughs также должен помочь Netflix показать своим пользователям доступный на платформе контент — в частности, выступления стендап-комиков, которыми платформа активно начала заниматься в последнее время.