Стриминговый сервис Netflix запустил свой аналог TikTok под названием Fast Laughs ( «Быстро посмеяться»). Публиковать свои видео в нем нельзя — только смотреть загруженные самой платформой.
Об этом пишет The Verge.
Сейчас функция работает только на операционной системе iOS. Выглядит она как отдельная вкладка в приложении Netflix. В Fast Laughs попадают короткие фрагменты комедий, ситкомов или выступлений стендап-комиков длиной от 15 до 45 секунд.
Главная цель — заставить вас больше смотреть Netflix. Так, если вам понравился какой-то короткий фрагмент из видео, вы можете сохранить название оригинала, чтобы посмотреть позже.
Видео можно распространять в соцсети и лайкать кнопкой «Lol». В компании обещают в скором времени запустить тестирование функции и на Android.
The Verge отмечает, что создание Fast Laughs нацелено на борьбу за пользователей с сервисом коротких видео TikTok. В последние нескольких финансовых отчетах Netflix прямо заявляет, что TikTok является его основным конкурентом.
Хотя Netflix и TikTok создают контент не одного и того же типа, но люди тратят больше времени на TikTok — и, следовательно, меньше на Netflix.
Fast Laughs также должен помочь Netflix показать своим пользователям доступный на платформе контент — в частности, выступления стендап-комиков, которыми платформа активно начала заниматься в последнее время.
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Стриминговый сервис Netflix запустил свой аналог TikTok под названием Fast Laughs ( «Быстро посмеяться»). Публиковать свои видео в нем нельзя — только смотреть загруженные самой платформой.
Об этом пишет The Verge.
Сейчас функция работает только на операционной системе iOS. Выглядит она как отдельная вкладка в приложении Netflix. В Fast Laughs попадают короткие фрагменты комедий, ситкомов или выступлений стендап-комиков длиной от 15 до 45 секунд.
Главная цель — заставить вас больше смотреть Netflix. Так, если вам понравился какой-то короткий фрагмент из видео, вы можете сохранить название оригинала, чтобы посмотреть позже.
Видео можно распространять в соцсети и лайкать кнопкой «Lol». В компании обещают в скором времени запустить тестирование функции и на Android.
The Verge отмечает, что создание Fast Laughs нацелено на борьбу за пользователей с сервисом коротких видео TikTok. В последние нескольких финансовых отчетах Netflix прямо заявляет, что TikTok является его основным конкурентом.
Хотя Netflix и TikTok создают контент не одного и того же типа, но люди тратят больше времени на TikTok — и, следовательно, меньше на Netflix.
Fast Laughs также должен помочь Netflix показать своим пользователям доступный на платформе контент — в частности, выступления стендап-комиков, которыми платформа активно начала заниматься в последнее время.