Творческое объединение николаевских художников Бахтовых представило видео-работу под названием «Офорт театр». Офорты Владимира Бахтова соединили с фрагментом аудио-ряда спектакля Николаевского академического художественного русского драматического театра по мотивам поэмы Лины Костенко «Скифская Одиссея».

Видео опубликовано на youtube канале «Дома Бахтовых».

Зрителю представлены картины Владимира Бахтова, которые стали иллюстрациями к поэме-балладе «Скифская Одиссея».

Голос актеров, музыка, иллюстрации вместе создают целостную картину «Скифской Одиссеи», раскрывают глубину литературного произведения.

Напомним, ранее Николаевский русдрамтеатр создал цикл программ о новой книге Лины Костенко «Скифская одиссея».

Позже, 12 марта, в городском выставочном зале по Никольской, 54 открылась персональная выставка картин заслуженного художника Владимира Бахтова по мотивам поэмы «Скифская одиссея».