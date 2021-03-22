В связи с усилением карантинных ограничений в Николаевском зоопарке закрыли для посетителей экспозиционные помещения.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

Закрыты для посетителей акватеррариум, зимние помещения для приматов, зимние помещения для птиц, здания слоновника и жирафника, «Остров зверей».

Животные, которые экспонируются в открытых вольера, доступные для просмотра.

Как сообщалось, областная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение, что в Николаеве вводится локдаун с 00:01 24 марта, который продлится до 4 апреля.

Сообщалось, что после введения в Николаеве более жестких карантинных мер в связи с ростом заболеваемости общественный транспорт будет работать в привычном режиме с загруженностью мест для сидения на 50%.