После введения в Николаеве более жестких карантинных мер в связи с ростом заболеваемости на коронавирус с 24 марта общественный транспорт будет работать в привычном режиме с загруженностью мест для сидения на 50%.

Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким по итогам проведенного сегодня заседания областной комиссии по ТЭБ и ЧС.

— С соблюдением жестких норм перевозчик пассажиров и масочного режима с загруженностью мест для сидения на 50%, - сообщил Виталий Ким.

При этом, Николаеву рекомендовано обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.

В понедельник, 22 марта, состоится заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС, которая должна утвердить эти ограничения на территории Николаева.

Локдаун в Николаеве вводится с 00:01 24 марта и продлится до 4 апреля.