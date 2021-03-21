После введения в Николаеве более жестких карантинных мер в связи с ростом заболеваемости на коронавирус с 24 марта общественный транспорт будет работать в привычном режиме с загруженностью мест для сидения на 50%.
Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким по итогам проведенного сегодня заседания областной комиссии по ТЭБ и ЧС.
— С соблюдением жестких норм перевозчик пассажиров и масочного режима с загруженностью мест для сидения на 50%, - сообщил Виталий Ким.
При этом, Николаеву рекомендовано обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.
В понедельник, 22 марта, состоится заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС, которая должна утвердить эти ограничения на территории Николаева.
Локдаун в Николаеве вводится с 00:01 24 марта и продлится до 4 апреля.
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После введения в Николаеве более жестких карантинных мер в связи с ростом заболеваемости на коронавирус с 24 марта общественный транспорт будет работать в привычном режиме с загруженностью мест для сидения на 50%.
Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким по итогам проведенного сегодня заседания областной комиссии по ТЭБ и ЧС.
— С соблюдением жестких норм перевозчик пассажиров и масочного режима с загруженностью мест для сидения на 50%, - сообщил Виталий Ким.
При этом, Николаеву рекомендовано обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.
В понедельник, 22 марта, состоится заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС, которая должна утвердить эти ограничения на территории Николаева.
Локдаун в Николаеве вводится с 00:01 24 марта и продлится до 4 апреля.