В Николаеве планируют с 24 марта ужесточить карантин — будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, рестораны, запрещены массовые мероприятия.

Как стало известно НикВести, соответствующее решение было принято сегодня утром, 21 марта, на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС в Николаевской области

Будет запрещено:

Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)

Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м 2 на 1 человека);

на 1 человека); Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того, общепит будет работать исключительно на вынос.

Будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции.

Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Фитнес- и спортивные залы также смогут работать по предварительной записи, без групповых занятий.

Продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Ограничения вступят в силу в 00:01 среды, 24 марта и будут действовать до 4 апреля.

В понедельник, 22 марта, состоится заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС, которая должна утвердить эти ограничения на территории Николаева.

Комментируя решение областной комиссии по ТЭБ и ЧС, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что регион «уверенно» движется к «красной зоне» карантина.

— Все очень плохо, мы уверенно идем к «красной зоне». По одному из показателей город уже там — это заполненность коек пациентами с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней в 100 тысяч населения - 101,15 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения). С такими темпами другой показатель будет преодолен в ближайшие дням и мы войдем в «красную зону». Это загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом. На сегодня - это 64,72% при допустимом - не более 65%, - написал Виталий Ким в своем Facebook.

Он также сообщил, что во время локдауна общественный транспорт будет работать в привычном режиме. С соблюдением жестких норм перевозчик пассажиров и масочного режима с загруженностью мест для сидения на 50%. При этом, Николаеву рекомендовано обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.

Работа рынков будет разрешена до следующего воскресенья. Одеако на этой неделе будут проводиться постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы и Национальной полиции Украины. В случае несоблюдения карантинных требований — рынки любой формы также будут закрыты с 29 марта.

Ранее сообщалось, что в Николаеве за сутки 240 больных коронавирусом.