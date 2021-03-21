По состоянию на 10 утра 21 марта в Николаевской области зарегистрировано 353 новых случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 48 тысяч 274 (+353) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:
Заболевание COVID-19 установлено у 1890 (+7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 343, всего выздоровели — 40572. Умерло всего от последствий COVID-19 — 923, за сутки — 3.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 590 человек, методом ИФА — 38.
Ранее сообщалось, что за сутки 120 человек получили прививку от COVID-19 в Николаевской области.
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По состоянию на 10 утра 21 марта в Николаевской области зарегистрировано 353 новых случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 48 тысяч 274 (+353) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:
Заболевание COVID-19 установлено у 1890 (+7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 343, всего выздоровели — 40572. Умерло всего от последствий COVID-19 — 923, за сутки — 3.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 590 человек, методом ИФА — 38.
Ранее сообщалось, что за сутки 120 человек получили прививку от COVID-19 в Николаевской области.