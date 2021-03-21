По состоянию на 10 утра 21 марта в Николаевской области зарегистрировано 353 новых случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 48 тысяч 274 (+353) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:

Николаев — 31949 (+240);

Первомайск — 1554 (+14);

Южноукраинск — 1513 (+8);

Вознесенск — 1300 (+3);

Очаков — 1001 (+1);

Арбузинский район — 578 (+7);

Баштанский район — 645 (+12);

Березанский район — 579 (+1);

Братский район — 418 (+1);

Березнеговатский район — 285 (+1);

Веселиновский район — 481 (+2);

Витовский район — 1793 (+11);

Вознесенский район — 483 (+5);

Врадиевский район — 368 (+1);

Еланецкий район — 221 (+5);

Доманевский район — 629 (+5);

Казанковский район — 493 (+1);

Кривоозерский район — 295;

Николаевский район — 668 (+3);

Новобугский район — 485 (+6);

Новоодесский район — 1042 (+1);

Очаковский район — 449;

Первомайский район — 552 (+7);

Снигиревский район — 491 (+1).

Заболевание COVID-19 установлено у 1890 (+7) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 343, всего выздоровели — 40572. Умерло всего от последствий COVID-19 — 923, за сутки — 3.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 590 человек, методом ИФА — 38.

Ранее сообщалось, что за сутки 120 человек получили прививку от COVID-19 в Николаевской области.