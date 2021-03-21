За прошлые сутки, 20 марта, в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 120 человек. Всего с начала кампании вакцинации первую дозу получили 3569 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В целом по Украине за прошедшие сутки вакцинировано 3968 человек, всего 1 дозу вакцины получили уже 108 тысяч 310 украинцец, 1 человек получил 2 дозы вакцины.

За 20 марта было сделано на 7660 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 134 мобильные бригады по иммунизации.

Наиболее количество прививок за вчерашний день было проведено с Киевской области - 550 прививок, а за весь период кампании - в Донецкой области - 8244.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

На сегодня Украины получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля.

Напомним, 19 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от коронавируса получили 500 человек. За все время в регионе привили 3449 человек.