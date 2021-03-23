В журнале Cabinet Magazine разместили историческую диковинку: запись для фонографа голоса викторианского поэта Альфреда Теннисона, читающего свое стихотворение «Атака легкой кавалерии»

Об этом сообщает Lithub.

Запись Теннисона относится к 1890 году, технологии тогда были далеки от современных аудиокниг, поскольку восковые цилиндры не имели очень много места для хранения и требовали чрезвычайно больших усилий, чтобы воспроизвести голос.

Такая находка доказала, что существуют более старинные записи голоса поэта, чем ученые думали раньше.

Послушать уникальную сохранившуюся запись можно тут.

Напомним, израильские археологи нашли в пещере в Иудейской пустыне свитки с библейскими текстами, которым примерно две тысячи лет, и другие артефакты.