Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как уже вторая песня беларусской группы нарушает правила конкурса и может навредить его репутации.

Об этом сообщается на сайте конкурса

— Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет «Евровидения», внимательно изучили новую заявку (Беларуси – прим.), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Был сделан вывод, что новая песня также нарушает правила конкурса, — сказано в сообщении.

Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае.

Ранее Беларусь хотела отправить группу «Галасы ЗМеста» с песней на русском языке «Я научу тебя», которая высмеивает протесты в стране.

10 марта Конкурс отказал Беларуси в участии и попросил заменить песню, поскольку ее считали политизированной.