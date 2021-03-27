Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как уже вторая песня беларусской группы нарушает правила конкурса и может навредить его репутации.
Об этом сообщается на сайте конкурса
— Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет «Евровидения», внимательно изучили новую заявку (Беларуси – прим.), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Был сделан вывод, что новая песня также нарушает правила конкурса, — сказано в сообщении.
Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае.
Ранее Беларусь хотела отправить группу «Галасы ЗМеста» с песней на русском языке «Я научу тебя», которая высмеивает протесты в стране.
10 марта Конкурс отказал Беларуси в участии и попросил заменить песню, поскольку ее считали политизированной.
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Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как уже вторая песня беларусской группы нарушает правила конкурса и может навредить его репутации.
Об этом сообщается на сайте конкурса
— Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет «Евровидения», внимательно изучили новую заявку (Беларуси – прим.), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Был сделан вывод, что новая песня также нарушает правила конкурса, — сказано в сообщении.
Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае.
Ранее Беларусь хотела отправить группу «Галасы ЗМеста» с песней на русском языке «Я научу тебя», которая высмеивает протесты в стране.
10 марта Конкурс отказал Беларуси в участии и попросил заменить песню, поскольку ее считали политизированной.