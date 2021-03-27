Видеоролик, созданный роботом Софи и цифровым художником Андреа Боначето, был продан на аукционе NFT-искусства за 688 тысяч. долларов. Это первое произведение искусства авторства робота-гуманоида, купленное на торгах.

Об этом сообщает BBC.

Ролик создан при помощи NFT-технологии. Это невзаимозаменяемые токены, работающие на блокчейн-платформе. Такой объект существует только в цифровом пространстве и повторить его невозможно.

— Я так взволнована реакцией людей на новые технологии, такие как робототехника... и я так рада быть частью этого творчества, — «сказала» Софи агентству Reuters.

Напомним, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск записал новый трэк электронной музыки, который он сразу решил продать в качестве единицы цифрового искусства.