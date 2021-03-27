Елена Пивненко. Источник фото:Суспільне.Миколаїв

Студентка Николаевского филиала Киевского Национального университета культуры и искусств Елена Пивненко стала лауреатом немецко-украинской литературной премии имени Олеся Гончаря.

Об этом написал глава жури премии Петро Перебийнис в своем Facebook.

Лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко отметил, что в этом году судейский состав премии огласил литературный конкурс для молодых романистов — свою дебютную работу прислала студентка из Николаева.

— И когда уже, казалось, не было надежды - прилетела наконец первая ласточка. И не из Тернополя или Львова, а со слишком русифицированного Николаева. Несколько позже прильнули другие ласточки. Но первая стала поистине Первой. Что и говорить. Было нам чему удивляться. Елена Пивненко. Двадцать один год. Студентка Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств. Факультет дизайна, графики и рекламы. Прозу начала писать в четырнадцать лет. Имеет уже несколько романов, созданных на основе скандинавских и славянских мифов. Один из них под названием «Елень. Пряжа судьбы» подала нам на конкурс. «Елень, - пишет автор, - это история о богах и смертных, о магии и древних верованиях. Моя пекталогия является уникальной. В ней собрана многогранна славянская мифология (украинский, белорусский, польский, чешский и литовская). Это многолетний труд над поисками различных мифов. Это описание культуры, обычаев и обрядов, — написал заслуженный деятель культуры.

Первая работа начинающей писательницы стала для нее успешной и выиграла премию, с чем ее и поздравило жури.

— Символически говоря, наша лауреатка стала автором романа года. Что мы и объявляем в этой публикации. Сердечно поздравляем молодую победительницу! Она знает цену художественного образа. Она покорила фантастическую Говерлу. Перед ее глазами уже открывается широкая европейская панорама, — поздравил девушку с победой Петро Перебийнис.

Напомним, издательство «Жупанського» четыре года работало на переводом «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса на украинский язык. Основной этап работ завершен — осталась вычитка и редактура гигантского объема текста в 1836 страниц.