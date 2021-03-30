Переводы книг, написанных языками ЕС или национальных меньшинств Украины, могут рассчитывать на 4 тысячи евро. Грант покроет львиную долю расходов, связанных с публикацией и продвижением книги.

Об этом сообщается на сайте программы ЕС «House of Europe».

Программа принимает заявки на перевод художественной литературы или нон-фикшена, который раньше не издавался на украинском языке. Представители программы гарантируют, что средства покроют до 70% трат на процесс публикации.

Также участники программы могут рассчитывать на встречи с издательствами и переводчиками, которые работали и выполняли условия этого грантов. Среди них IST Publishing, Komubook, «Комора», «Човен», «Видавництво», «Дух і Літера», «Наш формат», «Видавництво 21», «Медуза», Meridian Czernowitz, Yakaboo Publishing, «Апріорі» и другие издания из Восточной Европы.

Для участия необходимо прислать 10 страничек книги, которая готовится к предполагаемому переводу, резюме участников проекта, бюджет, маркетинговый план, копия соглашения по авторским правам и документы, которые подтверждают правовой статус организации.

Переводчики и издательства могут подаваться на грант не единожды, главное — отчитаться по расходам за прошлый перевод.

Крайний срок для подачи заявок — 23 апреля 2021 года.

Напомним, издательство «Жупанського» четыре года работало на переводом «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса на украинский язык. Основной этап работ завершен — осталась вычитка и редактура гигантского объема текста в 1836 страниц.