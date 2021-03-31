Последний на данный момент роман украинского писателя Сергея Жадана «Интернат», выпущенный в 2017 году, перевели на английский язык и опубликовали в США.
Об этом говорится на официальной страничке автора в Facebook.
Писатель поблагодарил переводчикам и издателям, которые адаптировали его произведение для американского книжного рынка.
— Счастливый автор со свежей книгой в руках. Американское издание «Интерната». Спасибо переводчикам и издателям, — поблагодарил причастных к книге Сергей Жадан.
Напомним, 24 марта в Харькове должен был состояться концерт группы «Жадан и собаки» с соблюдением всех карантинных ограничений, но правоохранительные органы не дали состояться музыкальному вечеру.
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Последний на данный момент роман украинского писателя Сергея Жадана «Интернат», выпущенный в 2017 году, перевели на английский язык и опубликовали в США.
Об этом говорится на официальной страничке автора в Facebook.
Писатель поблагодарил переводчикам и издателям, которые адаптировали его произведение для американского книжного рынка.
— Счастливый автор со свежей книгой в руках. Американское издание «Интерната». Спасибо переводчикам и издателям, — поблагодарил причастных к книге Сергей Жадан.
Напомним, 24 марта в Харькове должен был состояться концерт группы «Жадан и собаки» с соблюдением всех карантинных ограничений, но правоохранительные органы не дали состояться музыкальному вечеру.