«Издательство Старого Льва» отказалось от планов перевести на украинский франкоязычный роман Джонатана Литтелла «Благоволительницы». Причиной отмены стало несогласие автора с послесловием после его книги, в котором история анализировалась с проукраинской позиции.

Об этом издательство сообщило в Twitter.

Издательство указало, что с французским писателем они разошлись полюбовно и договорились с правовладельцем об полном отказе прав на вышеупомянутый текст.

— Для нас же как издателя принципиально важно, чтобы послесловие, которое объясняло контекст событий романа с украинской точки зрения, все-таки была включено в издание, — еще раз объяснили в издательстве, почему сотрудничество не удалось.

Ранее НикВести сообщали, что издательство «Жупанського» четыре года работало на переводом «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса на украинский язык. Основной этап работ завершен — осталась вычитка и редактура гигантского объема текста в 1836 страниц.