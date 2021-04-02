Китайский инвестор и основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан приобрел на аукционе Christie’s, где были выставлены произведения искусства XX века, картину Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная в колье» (Femme nue couchée au collier) за $20 миллионов и работу Энди Уорхола «Три автопортрета» за $2 миллиона, пишет Bird in Flight.

На полотне Пикассо изображена возлюбленная испанского живописца Мария-Тереза Вальтер, а триптих Энди Уорхола посвящен исследованию самого себя — художник создал автопортреты в 1986 году, незадолго до своей смерти. Предприниматель выкупил работы для своего фонда JUST NFT, цель которого — оцифровывать и регистрировать крупные произведения искусства в формате невзаимозаменяемых токенов.

«Этот аукцион стал важным этапом для фонда JUST NFT и его приобщения к глобальному рынку изобразительного искусства. Я верю, что в будущем каталог платформы пополнится еще большим количеством произведений мирового уровня от выдающихся художников», — написал Сан у себя в твиттере.

Также предприниматель уточнил, что общий объем продаж невзаимозаменяемых токенов только за последний месяц превысил $220 миллионов.

«И здесь в игру может вступить JUST NFT», — подчеркнул Сан.

По замыслу предпринимателя, платформа должна объединить работы всемирно известных художников с технологией блокчейн, а также поддержать молодых авторов, специализирующихся на цифровом искусстве. Фонд будет принимать только те произведения, чья оценочная стоимость превышает $1 миллион.