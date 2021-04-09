Писательница Светлана Алексиевич занялась написанием книги про политическую обстановку в Беларуси после августа 2020 года, в котором состоялись президентские выборы.

Своими планами она поделилась в интервью Süddeutsche Zeitung.

С сентября 2020 года нобелевский лауреат находится во временной эмиграции в Берлине, обещая вернуться домой, когда Лукашенко уйдет из власти. Она решила задокументировать события, невольным очевидцем которых она стала на протяжении нескольких месяцев и, возможно, этим ускорить конец последней диктатуры в Европе.

— Чехов сказал, что задача литературы — ставить диагноз, — рассказала о мотивации для книги Светлана Алексиевич.

Автор отметила, что многие белорусы начали делиться с ней своими воспоминаниями. Также она сказала, что не ищет в книге ответ на вопрос, как создать независимую процветающую страну.

— Я писательница, а не политик, — заявила Светлана Алексиевич.

Женщина добавила, что Беларусь сейчас балансирует между двумя крайностями зла — Лукашенко и Россией, отметив, что желания сограждан добиться смены власти мирным путем были тщетными.

— Это был идеалистический план, — сказала она.

Напомним, лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич призвала Совет ООН создать специальный механизм расследования нарушений прав человека в республике.