Камерный хор имени Леонтовича Национальной капеллы «Дударик» дал онлайн-концерт в поддержку благотворительной кампании по сбору средств для военных в зоне ООС.

Об этом сообщается на страничке хора в Facebook.

Хор дал концерт в онлайн-формате в 19:00 в четверг, 9 апреля.

— Смотреть онлайн концерт духовной музыки можно на нашей странице и странице гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, учавствуйте в благотворительном сборе средств на Пасхальную корзина для наших защитников!, — говорится в сообщении.

Солистами концерта будут Богдан Солотва, Андрей Гайдук и София Соловей. Дирижер — художественный руководитель капеллы «Дударик» Дмитрий Кацал.

— Нашим военным на востоке крайне необходимо чувствовать поддержку письмами, звонками, амуницией или вкусными подарками. Они должны обладать чем и за кого воевать. Для этого «Дударик» инициирует ежегодные мероприятия для сбора Пасхальной корзины для солдата, — рассказал Дмитрий Кацал.

Как сообщают организаторы благотворительной акции, капелла «Дударик», Гарнизонный храм Петра и Павла и Дом офицеров этого года готовят к передаче на передовую в зону боевых действий подарки для солдат.

Всех неравнодушных просят присоединиться к сбору: нужна финансовая поддержка и короткие письма с пожеланием-приветствием воинам.

Планируют собрать 1 тысячу пасок, 500 килограммов колбас, 1 тысячу яиц, 300 килограммов вафель, несколько пачек газированной воды «Дюшес» (специальное пожелания военнослужащих). Организаторы добавляют, что куличики можно освятить, а письма — оставить в храмовой кассе.

Сбор продлится до пятницы, 30 апреля.

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