Ученые из Массачусетского технологического института выпустили запись звуков, произведенных с помощью экспериментов на паутине.

Об этом сообщает портал Futurism.

Они создали 3D-сканирование паутины, которое затем импортировали в виртуальную среду, что позволило им по-разному манипулировать паутиной и преобразовывать полученные структуры и их акустические колебания в музыку.

— Пауки живут в среде вибрирующих струн. Они плохо видят, поэтому ощущают свой мир через вибрации, которые имеют разные частоты, — сказал руководитель проекта и инженер Массачусетского технологического института Маркус Бюлер.

Чтобы создать музыку, ученые назначили разные ноты разным нитям паутинной сети, а затем собрали своего рода мелодию на основе трехмерной структуры сети и того, как пауки строили свои сети с течением времени.

Ученые Массачусетского технологического института действительно хотят сыграть в нее для паукообразных, а не для людей - и посмотреть, смогут ли они использовать музыкальные вибрации, чтобы управлять поведением пауков.

— Теперь мы пытаемся генерировать синтетические сигналы, чтобы говорить на языке паука. Если мы подвергнем их определенным образцам ритмов или вибраций, можем ли мы повлиять на то, что они делают, и можем ли мы начать с ними общаться? Это действительно захватывающие идеи, - отметил Маркус Бюлер.

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