По словам владельцев озелененной территории, скоро отдыхающие смогут останавливаться в Годмершем-парке, одном из излюбленных мест для классика британского литературы Джейн Остин.

Об этом месте пишет LitHub.

Годмершем-парк, который считается источником вдохновения для романа «Мэнсфилд-парк», постоянно присутствовал в жизни Джейн Остин. Она время от времени останавливалась в Годмершем-парке, когда он принадлежал ее брату Эдварду Найту; ее визиты в Годмершем позволили ей сменить темп, а также получить беспрепятственный доступ к библиотеке Годмершема, когда она работала над романам «Разум и чувствительность», «Гордость и предубеждение», «Мэнсфилд-парк» и «Нортангерское аббатство». Женщина написала своей сестре Кассандре, что в библиотеке она была «Хозяйкой всего, что я изучаю - по крайней мере, я могу так сказать и повторить все стихотворение, если оно мне нравится». А воспоминания племянниц Джейн Остин указывают, что она искала вдохновения в этом месте.

— Я помню, как тетя Джейн тихонько сидела у огня в библиотеке, какое-то время ничего не говоря, а потом вдруг начинала смеяться, вскакивала и бежала через комнату к столу, где лежали ручки и бумага. Записывала что-нибудь, а затем возвращалась к огню и продолжала спокойно работать, как прежде. (Луиза) Она приносила с собой рукопись любого романа, который писала, и запиралась с моими старшими сестрами в одной из спален, чтобы читать их вслух. Я и младшие обычно слышали раскаты смеха из-за двери и очень сильно волновались, что мы находились вдалеке от того, что было так восхитительно. (Марианна), — вспоминают Луиза и Марианна.

Но участок в Годмершем-парке, который владельцы, Sunley Farms Limited, арендуют с пометкой «Джейн Остин осталась здесь», представляет собой небольшую хозяйственную постройку, которая находится далеко от главного дома.

Обветшавшее помещение ремонтируют для отеля. На верхнем этаже будет одна спальня, а на первом этаже - кухня и столовая.

Напомним, cоставлен рейтинг наиболее влиятельных женщин в истории, на 13 место в нем попала и писательница Джейн Остин.